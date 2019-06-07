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Орел07.06.2019 Пятница 13:30
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  3. Орловские налоговики подвели предварительные итоги декларационной кампании за 2018 год

Орловские налоговики подвели предварительные итоги декларационной кампании за 2018 год

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07.06.2019

Число декларантов «миллионеров» по сравнению с предыдущим отчетным годом выросло на 627 человек. Теперь их около 3000.

При этом доход свыше миллиарда рублей задекларировал, как и в прошлом году, один налогоплательщик, сообщили в региональном УФНС.

К 1 мая в налоговые органы области было представлено более 42 тысяч деклараций по форме № 3-НДФЛ. К уплате в бюджет по представленным декларациям заявлено 112 млн. 400 тысяч рублей, на 15 млн. больше, чем в предыдущем отчетном году

Теги:ОрёлОрловская ОбластьНалоговая

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