Орловские налоговики подвели предварительные итоги декларационной кампании за 2018 год
07.06.2019
Число декларантов «миллионеров» по сравнению с предыдущим отчетным годом выросло на 627 человек. Теперь их около 3000.
При этом доход свыше миллиарда рублей задекларировал, как и в прошлом году, один налогоплательщик, сообщили в региональном УФНС.
К 1 мая в налоговые органы области было представлено более 42 тысяч деклараций по форме № 3-НДФЛ. К уплате в бюджет по представленным декларациям заявлено 112 млн. 400 тысяч рублей, на 15 млн. больше, чем в предыдущем отчетном году
Короткая ссылка obl1.ru/~/55124
Другие новости раздела
07.06.2019
Управление Роспотребнадзора проводит работу по контролю за готовностью зон отдыха к эксплуатации в период летнего сезона
07.06.2019
ООО «Агрос» инвестирует 250 млн. рублей в строительство высокотехнологичного предприятия по переработке зерна в Орловской области
$ USD65.0395(-0.19)08.06
€ EUR73.2605(-0.01)08.06
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?