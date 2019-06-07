Орловские налоговики подвели предварительные итоги декларационной кампании за 2018 год

Число декларантов «миллионеров» по сравнению с предыдущим отчетным годом выросло на 627 человек. Теперь их около 3000.

При этом доход свыше миллиарда рублей задекларировал, как и в прошлом году, один налогоплательщик, сообщили в региональном УФНС.

К 1 мая в налоговые органы области было представлено более 42 тысяч деклараций по форме № 3-НДФЛ. К уплате в бюджет по представленным декларациям заявлено 112 млн. 400 тысяч рублей, на 15 млн. больше, чем в предыдущем отчетном году