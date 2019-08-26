Орловские налоговики отлавливают нелегальных таксистов
26.08.2019
В текущем году ФНС провела 10 таких проверок. При этом нарушения выявлены в 100% всех случаев.
Нелегальная перевозка пассажиров за деньги может обойтись в штраф в 5 тысяч рублей.
Если на автомобиле просто отсутствуют необходимые опознавательные знаки, это будет стоить 3 тысячи рублей. В некоторых случаях сотрудники ГИБДД имеют право снять с машины номера и отправить её на штрафстоянку.
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