Орловские налоговики отлавливают нелегальных таксистов

В текущем году ФНС провела 10 таких проверок. При этом нарушения выявлены в 100% всех случаев.

Нелегальная перевозка пассажиров за деньги может обойтись в штраф в 5 тысяч рублей.

Если на автомобиле просто отсутствуют необходимые опознавательные знаки, это будет стоить 3 тысячи рублей. В некоторых случаях сотрудники ГИБДД имеют право снять с машины номера и отправить её на штрафстоянку.