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Орловские музеи примут участие во всероссийской акции

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01.11.2019

Со 2 на 3 ноября в России пройдёт «Ночь искусств». В акции примут участие и музейные учреждения Орла.

2 ноября в 18 часов в Доме Грановского стартует мероприятие «История трех портретов». Гостям расскажут о создании портретов Николая Лескова, написанных Серовым, Банистером и Ледаковым.

В 19 часов в музее Бунина в рамках композиции «Близ тебя светла душа моя» любителям литературы расскажут о личной жизни писателя и музах, вдохновлявших его на творчество.

В 20 часов в музее Тургенева начнётся лекция «Две жизни». В её рамках прозвучат редкие записи романсов Полины Виардо, а также будет показан фильм из коллекции музея писателя в Буживале.

В 21 час в Музее писателей-орловцев начнётся мероприятие, посвящённое истории русского водевиля.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/58103

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