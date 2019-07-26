Орловские мошенники перешли на письменное общение

Преступники рассылают орловчанам электронные письма под видом официальных посланий от Фонда Социального Страхования. Получателю предлагается получить компенсационную выплату, причём в значительном размере. При этом авторы посланий ссылаются на несуществующий федеральный закон.

Чтобы получить выплату, нужно зайти на определённый сайт, ввести свои персональные данные, а также внести небольшую сумму за использование этого интернет-ресурса. Итог предсказуем — жертва мошенников теряет свои средства и, естественно, не получает никаких компенсаций.

Орловское региональное отделение Фонда Социального Страхования напоминает, что ФСС не занимается подобными рассылками и не берёт платы за пользование своими интернет-ресурсами. Все официальные письма фонда отправляются только с корпоративного почтового адреса и не содержат никаких ссылок на посторонние сайты.