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Орел09.10.2019 Среда 16:52
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Орловские молочные фермы оказались нарушителями

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09.10.2019

Россельхознадзор выявил ряд важных нарушений на фермах СПК «Островское» и ООО «Ахтырское» в ходе внеплановых проверок. Деятельность ферм приостановлена по решению суда на 30 суток.

Производства находятся в Колпнянском районе. Нарушения тоже оказались однотипными.

Выяснилось, что помещения молочного и животноводческого блоков, а также выгульные площадки, находятся в антисанитарном состоянии. На фермах не травили мышей и крыс, насекомых. Также в смывах, взятых здесь, нашли превышение допустимого количества энтеропатогенной кишечной палочки, а в молоке — излишняя бактериальная обсеменённость.

По результатам проверок составили 4 административных протокола.

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