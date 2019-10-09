Орловские молочные фермы оказались нарушителями
09.10.2019
Россельхознадзор выявил ряд важных нарушений на фермах СПК «Островское» и ООО «Ахтырское» в ходе внеплановых проверок. Деятельность ферм приостановлена по решению суда на 30 суток.
Производства находятся в Колпнянском районе. Нарушения тоже оказались однотипными.
Выяснилось, что помещения молочного и животноводческого блоков, а также выгульные площадки, находятся в антисанитарном состоянии. На фермах не травили мышей и крыс, насекомых. Также в смывах, взятых здесь, нашли превышение допустимого количества энтеропатогенной кишечной палочки, а в молоке — излишняя бактериальная обсеменённость.
По результатам проверок составили 4 административных протокола.
Короткая ссылка obl1.ru/~/57688
Другие новости раздела
09.10.2019
Орловчане «прокололи» всё, что смогли
$ USD65.0976(+0.23)10.10
€ EUR71.4511(+0.21)10.10
Наш опрос
Ваше отношение к новой единой транспортной схеме Орла и Орловского района?