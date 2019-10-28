Орловские МЧС-ники спасли собаку от камыша

Необычный инцидент произошёл 27 октября в Орле у дома по Набережной Дубровинского, 60.

В Управление МЧС по Орловской области поступила информация о том, что собака, плавая в Оке, запуталась в камыше и находится на грани гибели. Животное не могло выбраться из западни самостоятельно. Очевидцы также не смогли ему помочь.

В итоге спасатели добрались до места на лодке, освободили собаку и отпустили её.