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Орловские МЧС-ники спасли собаку от камыша

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28.10.2019

Необычный инцидент произошёл 27 октября в Орле у дома по Набережной Дубровинского, 60.

В Управление МЧС по Орловской области поступила информация о том, что собака, плавая в Оке, запуталась в камыше и находится на грани гибели. Животное не могло выбраться из западни самостоятельно. Очевидцы также не смогли ему помочь.

В итоге спасатели добрались до места на лодке, освободили собаку и отпустили её.

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