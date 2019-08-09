Орловские МЧС-ники случайно помогли водителю

Сотрудники Управления МЧС, возвращаясь на базу, обнаружили в Орловском районе на трассе «Крым» Toyota Land Cruiser. Автомобиль находился в перевёрнутом состоянии и имел значительные повреждения. МЧС-ники случайно заметили машину на 367-м километре трассы сегодня 9 августа в 14:10.

Как сообщает «Орёлград», авария случилась по банальной причине — водитель не справился с управлением. Обошлось без погибших и пострадавших.

По факту ДТП проводится проверка.