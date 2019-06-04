Орловские мальчишки могут попасть на мастер-класс к Александру Селихову
04.06.2019
Александр Селихов проведёт мастер-класс для орловских мальчишек.
Встреча состоится в ближайшую субботу. Об этом рассказал сам Александр в своем аккаунте в Инстаграм. Начало открытой тренировки в 17:00. Занятие голкипер «Спартака» проведет совместно со своим первым тренером Владимиром Сычевым.
Напомним, Александр Селихов стал игроком московского «Спартака» в декабре 2016 года. В мае 2018 года орловец получил травму и пропустил домашний Чемпионат мира.
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