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Орловские «льготники» отправились на отдых

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04.07.2019

Жители Орловской области смогут отдохнуть и пройти лечение на территории региона, а также в санаториях Краснодарского и Ставропольского краёв.

В этом году на закупку путёвок Орловское региональное отделение Фонда социального страхования получило из федеральной казны 15,4 миллиона рублей. Планируется приобрести около 700 путёвок в санатории.

Желающим встать в очередь нужно представить заявление и справку по форме 070/у. Её можно получить в поликлинике по месту своего жительства у лечащего врача на основании решения врачебной комиссии.

Документы предоставляются в региональное отделение ФСС лично или заказным письмом. Адрес отделения — Орёл, улица Степана Разина, 5. Также документы принимаются через МФЦ и Портал государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Теги:ОрёлОрловская область

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