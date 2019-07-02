Орловские легкоатлеты завтра выяснят отношения на стадионе имени Ленина
02.07.2019
Здесь пройдёт Кубок Орловской области по лёгкой атлетике. Такую информацию сообщили в спортшколе № 1 города Орла.
Турнир начнётся в 15 часов 30 минут. В программе — бег на дистанции 100 и 400 метров, один километр, на 400 метров с барьерами, а также прыжки в длину и толкание ядра.
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