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Орел02.07.2019 Вторник 11:05
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Орловские легкоатлеты завтра выяснят отношения на стадионе имени Ленина

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02.07.2019

Здесь пройдёт Кубок Орловской области по лёгкой атлетике. Такую информацию сообщили в спортшколе № 1 города Орла.

Турнир начнётся в 15 часов 30 минут. В программе — бег на дистанции 100 и 400 метров, один километр, на 400 метров с барьерами, а также прыжки в длину и толкание ядра.

Теги:ОрёлОрловская область

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