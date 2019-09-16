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Орловские коллекторы снова нарушили закон

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16.09.2019

В службу судебных приставов обратился орловчанин. Он рассказал, что взял займ в микрокредитной организации, но не погасил его полностью и вовремя. За мужчину взялись коллекторы.

Выяснилось, что, проводя с должником переговоры, они допустили ряд грубых нарушений. Во-первых, коллекторы вели аудиозапись разговора, не предупреждая об этом собеседника. Кроме того, в ходе беседы они не назвали должнику свои фамилии, то есть не представились должным образом.

Арбитражный суд области установил, что коллекторское агентство совершило административное правонарушение, и оштрафовал организацию на 50 тысяч рублей.

Теги:Орловская областьколлекторские агентстваарбитражный суд

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