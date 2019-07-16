Орловские клещи искусали тысячу взрослых и полтысячи детей

По официальным данным, с начала года в нашем регионе зафиксировано 1517 случаев нападений клещей на людей. 514 пострадавших — несовершеннолетние. Об этом информирует Управление Роспортребнадзора по Орловской области.

Ни одного случая какого-либо заболевания, передающегося с укусом этих паразитов, в регионе не отмечается. Однако 17,2% клещей, снятых с людей, оказались инфицированы боррелиями — переносчиками боррелиоза.

Кроме того, специалисты исследовали клещей из внешней среды. Из них 2,3% были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, ещё 0,5% — гранулоцитарным анаплазмозом человека.