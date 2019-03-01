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Орел01.03.2019 Пятница 17:22
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Орловские каратисты победили на международных соревнованиях по киокусинкай

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01.03.2019

Соревнования Russian Open Junior Cup проходили в Москве. В них приняли участие около 1000 спортсменов из 17 стран мира.

Наш регион представили воспитанники Орловской Городской Федерации Киокусинкай каратэ-до и спртшколы № 1 города Орла. Нарек Мирзоян завоевал золотую медаль среди спортсменов в возрасте от 16 до 17 лет в весе до 75 килограммов. Анна Башкарёва стала серебряным призёром среди спортсменок в возрасте от 14 до 15 лет. Владислав Якушин привёз домой бронзовую медаль среди юниоров в возрасте от 16 до 17 лет.

Теги:ОрёлОрловская область

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