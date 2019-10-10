Орловские кадастровые инженеры пройдут профподготовку

Федеральная кадастровая палата запускает онлайн-обучение в Корпоративном университете для 20 тысяч специалистов.

В проекте участвует крупнейший отраслевой центр — Московский институт геодезии и картографии (МИИГАиК).

Согласно действующему законодательству, инженеры должны подтверждать право ведения профессиональной деятельности один раз в три года.

Ожидается, что около 10 тысяч специалистов подтвердят свою квалификацию в сфере землеустройства уже к следующему году. Инженеры будут изучать законодательную базу, а также различные виды кадастровых работ.

В целом программа обучения включает в себя 11 блоков длительностью более 40 часов.