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Орел10.10.2019 Четверг 17:12
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Орловские кадастровые инженеры пройдут профподготовку

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10.10.2019

Федеральная кадастровая палата запускает онлайн-обучение в Корпоративном университете для 20 тысяч специалистов.

В проекте участвует крупнейший отраслевой центр — Московский институт геодезии и картографии (МИИГАиК).

Согласно действующему законодательству, инженеры должны подтверждать право ведения профессиональной деятельности один раз в три года.

Ожидается, что около 10 тысяч специалистов подтвердят свою квалификацию в сфере землеустройства уже к следующему году. Инженеры будут изучать законодательную базу, а также различные виды кадастровых работ.

В целом программа обучения включает в себя 11 блоков длительностью более 40 часов.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/57718

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