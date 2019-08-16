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Орловские инспекторы «порвали мечту»

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16.08.2019

Россельхознадзор выявил нарушения в цехе по переработке молока «Заветная мечта». Производство принадлежит индивидуальному предпринимателю и находится в Покровском районе.

«Заветная мечта» поставляла сырьё для ООО «Орловский сыр». К качеству продукции ООО возникли вопросы. В итоге специалисты пришли с проверкой в цех.

Оказалось, что молочная продукция, которая выпускается здесь, не полностью соответствует техрегламентам ЕАЭС и требованиям безопасности. Инспекторы Россельхознадзора обнаружили в цехе 367 килограммов замороженного сыра-косички без маркировок, но с указанием даты выработки, а также сроков и условий хранения.

Выяснилось, что срок годности продукта истёк. Сыр покрылся плесенью. Продукцию отправили на утилизацию.

Инспекторы установили, что «Заветная мечта», в свою очередь, получала сырьё всего от трёх поставщиков. Один из них брал сырое молоко у личных подсобных хозяйств, которые не прошли регистрацию в информационных системах Россельхознадзора. При этом ветеринарные сопроводительные документы оформлялись на аномально большие объёмы(владелец единственной коровы ежедневно сдавал по одному центнеру молока).

В итоге индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности. Его поставщиков пока что продолжают проверять.Об этом сообщает пресс-служба территориального Управления Россельхознадзора.

Теги:ОрёлОрловская областьРоссельхознадзормолокосельское хозяйство

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