Орловские гонщики удостоились губернаторских грамот
25.11.2019
Губернатор Орловской области Андрей Клычков вручил почётные грамонты Владимиру Череваню и Леониду Панфилову. Торжественная церемония состоялась перед очередным аппаратным совещанием в областной администрации.
Владимир Черевань, отмечающий 60-летний юбилей, является действующим чемпионом Российской серии кольцевых гонок, а также чемпионом России по ралли, кольцевым и трековым автогонкам.
Леонид Панфилов недавно стал трёхкратным чемпионом России по картингу, также он является чемпионом России по картингу среди юниоров и обладателем кубка России по картингу.
Короткая ссылка obl1.ru/~/58615
Другие новости раздела
25.11.2019
На орловской объездной сбили женщину
25.11.2019
Орловчанин провалился под лёд
25.11.2019
Любовь к азарту довела орловчан до суда
$ USD63.7637(+0.05)26.11
€ EUR70.3122(-0.21)26.11
Наш опрос
В осеннем субботнике в Орле приняли участие 27 тысяч человек. Ваше отношение?