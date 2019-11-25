Орловские гонщики удостоились губернаторских грамот

Губернатор Орловской области Андрей Клычков вручил почётные грамонты Владимиру Череваню и Леониду Панфилову. Торжественная церемония состоялась перед очередным аппаратным совещанием в областной администрации.

Владимир Черевань, отмечающий 60-летний юбилей, является действующим чемпионом Российской серии кольцевых гонок, а также чемпионом России по ралли, кольцевым и трековым автогонкам.

Леонид Панфилов недавно стал трёхкратным чемпионом России по картингу, также он является чемпионом России по картингу среди юниоров и обладателем кубка России по картингу.