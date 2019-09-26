Орловские «гагаринцы» отмечают юбилей

Сегодня во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина состоялось торжественное мероприятие, посвящённое юбилею учреждения. В этом году ему исполняется 95 лет.

Коллектив поздравили с праздником областные и городские руководители. Лучшим сотрудникам вручили благодарности.

Сейчас во Дворце имени Гагарина получают дополнительное образование по различным направлениям около 3600 детей в возрасте от 5 до 18 лет.