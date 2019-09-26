Орловские «гагаринцы» отмечают юбилей
26.09.2019
Сегодня во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина состоялось торжественное мероприятие, посвящённое юбилею учреждения. В этом году ему исполняется 95 лет.
Коллектив поздравили с праздником областные и городские руководители. Лучшим сотрудникам вручили благодарности.
Сейчас во Дворце имени Гагарина получают дополнительное образование по различным направлениям около 3600 детей в возрасте от 5 до 18 лет.
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