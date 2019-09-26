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Орловские «гагаринцы» отмечают юбилей

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26.09.2019

Сегодня во Дворце пионеров и школьников имени Гагарина состоялось торжественное мероприятие, посвящённое юбилею учреждения. В этом году ему исполняется 95 лет.

Коллектив поздравили с праздником областные и городские руководители. Лучшим сотрудникам вручили благодарности.

Сейчас во Дворце имени Гагарина получают дополнительное образование по различным направлениям около 3600 детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Теги:Орловская областьдополнительное образованиедворец пионеров и школьников имени Гагарина

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