Орловские «фронтовики» нашли в Орле новую «горячую точку»
12.09.2019
Это перекрёсток улицы Михалицына и переулка Артельного. Региональное отделение «Общероссийского Народного Фронта» обратилось в администрацию Орла с предложением об установке здесь светофора. Как считают в ОНФ, без регулирующего устройства перекрёсток представляет реальную опасность для жизни и здоровья водителей, их пассажиров и пешеходов.
Одна из причин — то, что рядом находится управление по вопросам миграции, которое ежедневно посещают сотни людей.
— Важно сделать перекресток безопасным. Наше предложение направлено на решение именно этой задачи, — отметил член регионального штаба «Народного фронта» Владимир Филонов.
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