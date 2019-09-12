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Орел12.09.2019 Четверг 13:33
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Орловские «фронтовики» нашли в Орле новую «горячую точку»

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12.09.2019

Это перекрёсток улицы Михалицына и переулка Артельного. Региональное отделение «Общероссийского Народного Фронта» обратилось в администрацию Орла с предложением об установке здесь светофора. Как считают в ОНФ, без регулирующего устройства перекрёсток представляет реальную опасность для жизни и здоровья водителей, их пассажиров и пешеходов.

Одна из причин — то, что рядом находится управление по вопросам миграции, которое ежедневно посещают сотни людей.

— Важно сделать перекресток безопасным. Наше предложение направлено на решение именно этой задачи, — отметил член регионального штаба «Народного фронта» Владимир Филонов.

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