Орловские фонтаны возобновят работу 25 сентября
18.09.2019
Речь идёт о фонтанах, расположенных в Детском парке и на площади Содружества. Сейчас на этих территориях идут работы по благоустройству.
Ремонт в Детском парке должен завершиться до конца сентября, ремонт на площади Содружества — до конца ноября. Однако пробный пуск фонтанов запланирован уже на 25 сентября. Об этом сообщил первый замглавы администрации Орла Олег Минкин.
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