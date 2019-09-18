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Орел18.09.2019 Среда 14:16
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Орловские фонтаны возобновят работу 25 сентября

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18.09.2019

Речь идёт о фонтанах, расположенных в Детском парке и на площади Содружества. Сейчас на этих территориях идут работы по благоустройству.

Ремонт в Детском парке должен завершиться до конца сентября, ремонт на площади Содружества — до конца ноября. Однако пробный пуск фонтанов запланирован уже на 25 сентября. Об этом сообщил первый замглавы администрации Орла Олег Минкин.

Теги:Орловская областьблагоустройство городаблагоустройство территорий

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