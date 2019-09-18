Орловские фонтаны возобновят работу 25 сентября

Речь идёт о фонтанах, расположенных в Детском парке и на площади Содружества. Сейчас на этих территориях идут работы по благоустройству.

Ремонт в Детском парке должен завершиться до конца сентября, ремонт на площади Содружества — до конца ноября. Однако пробный пуск фонтанов запланирован уже на 25 сентября. Об этом сообщил первый замглавы администрации Орла Олег Минкин.