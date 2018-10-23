Орловские дорожные инспекторы пытаются бороться с ДТП новыми методами

Орловские дорожные инспекторы пытаются бороться с ДТП, размещая фотографии детей в полный рост на оживлённых перекрёстках.

Снимки вырезают по контуру фигуры, отчего у водителей создаётся иллюзия, что это не фото, а настоящий маленький пешеход.

Таким образом автомобилистов побуждают не превышать скорость.

Такой снимок, в частности, размещён у остановки общественного транспорта «Музей Тургенева», он изображает маленькую девочку со школьным рюкзаком.

Подобная практика по борьбе с «пешеходными» ДТП активно внедряется в других регионах России.