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Орел24.09.2019 Вторник 16:59
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Орловские дороги будут ремонтировать «от фасада до фасада»

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24.09.2019

В следующем месяце мэрия Орла определит подрядчков, которые займутся ремонтом улиц и дорог города в будущем году. Как уточнил глава администрации Александр Муромский, ремонт будет выполняться «от фасада до фасада». Подрядчики будут приводить в порядок не только саму проезжую часть, но и тротуары, ограждения, павильоны остановок общественного транспорта и дорожные знаки.

В данный момент в Орле продолжается дорожный ремонт на улицах Комсомольской, 60 лет Октября, Пушкина и Московской.

В свою очередь, губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил оперативно перечислить Орлу средства на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (381 миллион 800 тысяч рублей).

Теги:Орловская областьгубернатор Андрей Клычковгубернатор Орловской области Андрей Клычковнациональные проекты

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