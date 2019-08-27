Орловские должностные лица скрывали многомиллионные доходы от налоговой
27.08.2019
В этом году сотрудники Управления ФНС Орловской области направили в следственные органы шесть материалов в отношении должностных лиц. Граждане, облечённые должностями, подозревались в том, что скрыли от налоговиков доходы и имущество.
Работа по выявлению таких лиц проводилась совместными силами региональных Управлений ФНС и МВД.
В итоге возбуждено 6 уголовных дел на общую сумму 26 миллионов 263 тысячи рублей. К настоящему моменту по трём делам вынесены обвинительные приговоры.
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