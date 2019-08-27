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Орловские должностные лица скрывали многомиллионные доходы от налоговой

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27.08.2019

В этом году сотрудники Управления ФНС Орловской области направили в следственные органы шесть материалов в отношении должностных лиц. Граждане, облечённые должностями, подозревались в том, что скрыли от налоговиков доходы и имущество.

Работа по выявлению таких лиц проводилась совместными силами региональных Управлений ФНС и МВД.

В итоге возбуждено 6 уголовных дел на общую сумму 26 миллионов 263 тысячи рублей. К настоящему моменту по трём делам вынесены обвинительные приговоры.

Теги:ОрёлОрловская областьФНСМВДсокрытие доходовналогиналоговая служба

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