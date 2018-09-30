Орловские депутаты поддержали состав правительства Клычкова
28.09.2018
Согласование на должности в Правительстве Орловской области прошло сегодня на внеочередном 28-м заседании Облсовета.
В списке назначений три должности. Должность первого заместителя Губернатора и Председателя Правительства Орловской области в новом Правительстве займет Вадим Соколов, заместителем Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по экономике и финансам станет Вадим Тарасов, заместителем Губернатора и Председателя Правительства области — руководителем Представительства Орловской области при Правительстве РФ — Михаил Коротаев.
Андрей Клычков поблагодарил депутатов за поддержку. Он отметил, что предложенные им кандидатуры как нельзя лучше подходят для работы по важным направлениям в областном Правительстве. Всех их характеризует высокий уровень профессионализма и порядочности.
Напомним, новую структуру Облправительства глава региона озвучил 24 сентября. Он подчеркнул, что она будет значительно оптимизирована. Сокращение органов государственной исполнительной власти превысит 30%.
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