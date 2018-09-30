Орловские депутаты поддержали состав правительства Клычкова

Согласование на должности в Правительстве Орловской области прошло сегодня на внеочередном 28-м заседании Облсовета.

В списке назначений три должности. Должность первого заместителя Губернатора и Председателя Правительства Орловской области в новом Правительстве займет Вадим Соколов, заместителем Губернатора и Председателя Правительства Орловской области по экономике и финансам станет Вадим Тарасов, заместителем Губернатора и Председателя Правительства области — руководителем Представительства Орловской области при Правительстве РФ — Михаил Коротаев.

Андрей Клычков поблагодарил депутатов за поддержку. Он отметил, что предложенные им кандидатуры как нельзя лучше подходят для работы по важным направлениям в областном Правительстве. Всех их характеризует высокий уровень профессионализма и порядочности.

Напомним, новую структуру Облправительства глава региона озвучил 24 сентября. Он подчеркнул, что она будет значительно оптимизирована. Сокращение органов государственной исполнительной власти превысит 30%.