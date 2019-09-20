Орловские депутаты хотят «призвать к ответу» виновных в многомиллионном ущербе

Комитет горсовета Орла по бюджету вынесет на сессию вопрос о проведении служебной проверки в администрации города. Об этом сообщают «Орловские новости».

Речь идёт об использовании бюджетных средств, выделенных на ремонт и реконструкцию улиц и дорог Орла в 2017 и 2018 годах. Как установила Контрольно-счётная палата, в ходе освоения средств городскому бюджету нанесли ущерб на общую сумму 26 миллионов рублей. Причиной стала приёмка и оплата некачественные работы.

Ещё в мае депутаты горсовета поручили провести служебную проверку в мэрии, выявить и уволить причастных к этим нарушениям, а также подать иски в суд, чтобы взыскать с них материальный ущерб. Однако пока это не сделано.

Если требование одобрят на сессии, то служебную проверку нужно будет провести до 1 октября.