Орловские «Чип и Дейл» прошли «Тропой героев»

Команда с таким названием победила в спортивной игре «Тропа героев», которая проводилась среди участников конкурса «Молодые кадры Орловщины». Конкурс организуется по инициативе губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Игра проходила в парке культуры и отдыха посёлка Залегощь. В торжественном открытии принял участие губернатор.

Участники игры разделились на 12 команд по 6 человек в каждой. Согласно условиям «Тропы героев», они пробежали пять километров по пересечённой местности, предолевая различные препятствия (грязь, водяные ямы, реку и другие).