Орловские «Чип и Дейл» прошли «Тропой героев»
26.08.2019
Команда с таким названием победила в спортивной игре «Тропа героев», которая проводилась среди участников конкурса «Молодые кадры Орловщины». Конкурс организуется по инициативе губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
Игра проходила в парке культуры и отдыха посёлка Залегощь. В торжественном открытии принял участие губернатор.
Участники игры разделились на 12 команд по 6 человек в каждой. Согласно условиям «Тропы героев», они пробежали пять километров по пересечённой местности, предолевая различные препятствия (грязь, водяные ямы, реку и другие).
Короткая ссылка obl1.ru/~/56826
Другие новости раздела
26.08.2019
Около 100 орловских первоклассников «вооружили» школьными принадлежностями за счёт благотворителей
26.08.2019
День знаний в Орле отметят не 1 сентября
$ USD65.6046(-0.02)24.08
€ EUR72.6243(-0.21)24.08
Наш опрос
Орёлстат назвал размер средней месячной пенсии — 13705 рублей. ? ...