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Орловские «Чип и Дейл» прошли «Тропой героев»

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26.08.2019

Команда с таким названием победила в спортивной игре «Тропа героев», которая проводилась среди участников конкурса «Молодые кадры Орловщины». Конкурс организуется по инициативе губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Игра проходила в парке культуры и отдыха посёлка Залегощь. В торжественном открытии принял участие губернатор.

Участники игры разделились на 12 команд по 6 человек в каждой. Согласно условиям «Тропы героев», они пробежали пять километров по пересечённой местности, предолевая различные препятствия (грязь, водяные ямы, реку и другие).

Теги:ОрёлОрловская областьгубернаторКлычковМолодые кадры Орловщинывремя работать вместе

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