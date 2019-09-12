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Орел12.09.2019 Четверг 18:11
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Орловские чиновники снова проявили интерес к сервитутам

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12.09.2019

Представители мэрии Орла во главе с сити-менеджером Александром Муромским провели рейд по частным организациям. Городские чиновники проверили ситуацию с оформлением сервитутов (прав пользования земельным участком). Рейд прошёл на улице Революции.

Речь шла об участках, на которых находятся входные группы в офисы или заведения. На деле это чаще всего — обычные порожки у входной двери. Ежегодно собственники обязаны платить мэрии около 1500 рублей за пользование этими квадратными метрами. Отказ от оформления сервитута влечёт за собой штраф (от 5 тысяч для физических и от 100 тысяч для юридических лиц).

Специальная комиссия занялась этим вопросом около года назад. За это время удалось заключить 123 таких договора и привлечь в бюджет около 400 тысяч рублей.

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