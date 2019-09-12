Орловские чиновники снова проявили интерес к сервитутам

Представители мэрии Орла во главе с сити-менеджером Александром Муромским провели рейд по частным организациям. Городские чиновники проверили ситуацию с оформлением сервитутов (прав пользования земельным участком). Рейд прошёл на улице Революции.

Речь шла об участках, на которых находятся входные группы в офисы или заведения. На деле это чаще всего — обычные порожки у входной двери. Ежегодно собственники обязаны платить мэрии около 1500 рублей за пользование этими квадратными метрами. Отказ от оформления сервитута влечёт за собой штраф (от 5 тысяч для физических и от 100 тысяч для юридических лиц).

Специальная комиссия занялась этим вопросом около года назад. За это время удалось заключить 123 таких договора и привлечь в бюджет около 400 тысяч рублей.