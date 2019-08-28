Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел28.08.2019 Среда 11:55
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловские чиновники поставили диагноз «ливнёвке»

Орловские чиновники поставили диагноз «ливнёвке»

Версия для печати

28.08.2019

По словам главы городского Управления Коммунальным Хозяйством Дмитрия Фролова, центральный водопровод находится в исправном состоянии. Однако в дождеприимных колодцах скопился ил.

Сейчас в Орле идут работы по прочистке «ливнёвки». В данный момент они ведутся на Кромском шоссе. Выполнен план по прочистке на участке от Автовокзальной до Автогрейдерной. После Кромского шоссе работы начнутся на Московской улице.

Кроме того, специалисты изучают состояние ливневых колодцев на Комсомольской улице, а также на улице Розы Люксембург.

Теги:ОрёлОрловская областьливневая канализациямэрияУКХ

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/56881

Добавил новость: 

Другие новости раздела

28.08.2019

Орловчанин неправильно повёл себя в гостях

28.08.2019

«Стиляга» и «трудяга» не поделили трассу «Орёл — Брянск»

28.08.2019

За потоки грязи в микрорайоне Орла придётся заплатить

28.08.2019

В Орловской области стало на 16 врачей больше

1
28.08.2019

Главный следователь взял на личный контроль случай с орловским инвалидом

$ USD66.2608(+0.29)28.08
€ EUR73.6091(+0.21)28.08

Наш опрос

Орёлстат назвал размер средней месячной пенсии — 13705 рублей. ? ...
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online