Орловские чиновники поставили диагноз «ливнёвке»

По словам главы городского Управления Коммунальным Хозяйством Дмитрия Фролова, центральный водопровод находится в исправном состоянии. Однако в дождеприимных колодцах скопился ил.

Сейчас в Орле идут работы по прочистке «ливнёвки». В данный момент они ведутся на Кромском шоссе. Выполнен план по прочистке на участке от Автовокзальной до Автогрейдерной. После Кромского шоссе работы начнутся на Московской улице.

Кроме того, специалисты изучают состояние ливневых колодцев на Комсомольской улице, а также на улице Розы Люксембург.