Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел27.06.2019 Четверг 11:04
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловские чиновники ослабят давление на бизнес

Орловские чиновники ослабят давление на бизнес

Версия для печати

27.06.2019

В правительстве Орловской области сформирована новая «дорожная карта» — перечень основных мероприятий по надзорной деятельности в сфере предпринимательства на этот год.

Перед всеми контролирующими органами ставится задача — снизить избыточное давление на хозяйствующие субъекты и перейти с «карательного» на превентивный подход. То есть — стремиться, прежде всего, предупреждать нарушения, а не карать за них.

Внимание соответствующих структур будет сконцентрировано, прежде всего, на конкретных лицах, имеющих возможность реально причинить значительный вред ценностям, которые охраняются законом.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55585

Добавил новость: 

Другие новости раздела

27.06.2019

«Губернаторский контроль» проинспектировал ещё одну улицу Орла

27.06.2019

Орловский облсовет попросит Госдуму изменить пенсионное законодательство

27.06.2019

Сегодня утром в Орле грузовик сбил двух женщин

27.06.2019

Водители грузовика и комбайна погибли в ДТП в Орловской области

27.06.2019

Орловчан научат тибетскому горловому пению

$ USD62.8083(+0.29)27.06
€ EUR71.3816(+0.15)27.06

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online