Орловские чиновники ослабят давление на бизнес
27.06.2019
В правительстве Орловской области сформирована новая «дорожная карта» — перечень основных мероприятий по надзорной деятельности в сфере предпринимательства на этот год.
Перед всеми контролирующими органами ставится задача — снизить избыточное давление на хозяйствующие субъекты и перейти с «карательного» на превентивный подход. То есть — стремиться, прежде всего, предупреждать нарушения, а не карать за них.
Внимание соответствующих структур будет сконцентрировано, прежде всего, на конкретных лицах, имеющих возможность реально причинить значительный вред ценностям, которые охраняются законом.
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