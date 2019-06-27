Орловские чиновники ослабят давление на бизнес

В правительстве Орловской области сформирована новая «дорожная карта» — перечень основных мероприятий по надзорной деятельности в сфере предпринимательства на этот год.

Перед всеми контролирующими органами ставится задача — снизить избыточное давление на хозяйствующие субъекты и перейти с «карательного» на превентивный подход. То есть — стремиться, прежде всего, предупреждать нарушения, а не карать за них.

Внимание соответствующих структур будет сконцентрировано, прежде всего, на конкретных лицах, имеющих возможность реально причинить значительный вред ценностям, которые охраняются законом.