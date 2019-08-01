Орловские «богатыри» зовут в гости

4 августа в 13 часов на Знаменской богатырской заставе начнётся праздник «Под знаменем Победы», посвящённый Дню города Орла. Стать его гостем и поучаствовать в «богатырских» состязаниях может любой.

В 13 часов состоится молебен в строящемся православном храме. Затем начнутся показательные выступления «богатырей».

В 14:20 начнут работать интерактивные площадки: «метастрельбище» (стрельба из лука и метание топорцов), площадка для детей, кулачные и шапочные бои, рубка шашкой.

Также всё это время будет работать мини-зоопарк.

Кроме того, в рамках праздника организуют мастер-класс по лепке из глины и работе на гончарном круге.

Адрес Знаменской богатырской заставы — Орловский район, посёлок Знаменка, улица Заречная, 22.