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Орел01.08.2019 Четверг 12:07
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Орловские «богатыри» зовут в гости

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01.08.2019

4 августа в 13 часов на Знаменской богатырской заставе начнётся праздник «Под знаменем Победы», посвящённый Дню города Орла. Стать его гостем и поучаствовать в «богатырских» состязаниях может любой.

В 13 часов состоится молебен в строящемся православном храме. Затем начнутся показательные выступления «богатырей».

В 14:20 начнут работать интерактивные площадки: «метастрельбище» (стрельба из лука и метание топорцов), площадка для детей, кулачные и шапочные бои, рубка шашкой.

Также всё это время будет работать мини-зоопарк.

Кроме того, в рамках праздника организуют мастер-класс по лепке из глины и работе на гончарном круге.

Адрес Знаменской богатырской заставы — Орловский район, посёлок Знаменка, улица Заречная, 22.

Теги:ОрёлОрловская область

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