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  3. Орловские бизнесмены могут пожаловаться в Следственный комитет по специальной «горячей линии»

Орловские бизнесмены могут пожаловаться в Следственный комитет по специальной «горячей линии»

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25.02.2019

Линия для приёма телефонных сообщений о давлении на бизнес открыта по поручению главы комитета Александра Бастрыкина.

Контактный телефон — 8 (495) 986-78-18. Звонки принимаются с понедельника по четверг включительно с 09:00 до 18:00 и в пятницу и предпраздничные дни с 09:00 до 16:45 по московскому времени.

Вся информация будет передаваться в профильное подразделение центрального аппарата СК России для оперативного рассмотрения и реагирования.

Теги:ОрёлОрловская область

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