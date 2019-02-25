Орловские бизнесмены могут пожаловаться в Следственный комитет по специальной «горячей линии»
25.02.2019
Линия для приёма телефонных сообщений о давлении на бизнес открыта по поручению главы комитета Александра Бастрыкина.
Контактный телефон —
Вся информация будет передаваться в профильное подразделение центрального аппарата СК России для оперативного рассмотрения и реагирования.
Короткая ссылка obl1.ru/~/53081
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