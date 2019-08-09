Орловские балбесы травмировали «Балбеса»
09.08.2019
Ростовую фигуру персонажа Юрия Никулина из фильма «Кавказская пленница», недавно установленную в городском парке Ливен, существенно повредили вандалы. Об этом сообщает «Орёлград».
Мэр Ливен Сергей Трубицын выразил сожаление по поводу отношения «некоторых людей» к общему имуществу и отметил, что установить камеру видеонаблюдения на каждый городской объект не представляется возможным.
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