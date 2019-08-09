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Орел09.08.2019 Пятница 21:06
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Орловские балбесы травмировали «Балбеса»

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09.08.2019

Ростовую фигуру персонажа Юрия Никулина из фильма «Кавказская пленница», недавно установленную в городском парке Ливен, существенно повредили вандалы. Об этом сообщает «Орёлград».

Мэр Ливен Сергей Трубицын выразил сожаление по поводу отношения «некоторых людей» к общему имуществу и отметил, что установить камеру видеонаблюдения на каждый городской объект не представляется возможным.

Теги:ОрёлОрловская область

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