Орловские балбесы травмировали «Балбеса»

Ростовую фигуру персонажа Юрия Никулина из фильма «Кавказская пленница», недавно установленную в городском парке Ливен, существенно повредили вандалы. Об этом сообщает «Орёлград».

Мэр Ливен Сергей Трубицын выразил сожаление по поводу отношения «некоторых людей» к общему имуществу и отметил, что установить камеру видеонаблюдения на каждый городской объект не представляется возможным.