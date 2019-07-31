Орловские автобусы временно изменили маршруты
31.07.2019
Мэрия Орла сообщила об изменениях четырёх автобусных маршрутов. Все они связаны с ремонтными работами на газопроводе на улице Гагарина и в переулке Воскресенском.
Изменения затронут маршруты № 1 «Станция Лужки — улица Часовая», № 22 «Школа № 50 — станция Лужки», № 39 «Микрорайон Ботаника — Госуниверситет УНПК», № 59 «Станция Лужки — микрорайон Зареченский». Теперь, проезжая в сторону улицы 1-й Посадской, они будут следовать по улице Розы Люксембург.
Ремонт должен завершиться 30 сентября.
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