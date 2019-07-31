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Орел31.07.2019 Среда 14:51
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Орловские автобусы временно изменили маршруты

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31.07.2019

Мэрия Орла сообщила об изменениях четырёх автобусных маршрутов. Все они связаны с ремонтными работами на газопроводе на улице Гагарина и в переулке Воскресенском.

Изменения затронут маршруты № 1 «Станция Лужки — улица Часовая», № 22 «Школа № 50 — станция Лужки», № 39 «Микрорайон Ботаника — Госуниверситет УНПК», № 59 «Станция Лужки — микрорайон Зареченский». Теперь, проезжая в сторону улицы 1-й Посадской, они будут следовать по улице Розы Люксембург.

Ремонт должен завершиться 30 сентября.

Теги:ОрёлОрловская область

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