Орловские автобусы временно изменили маршруты

Мэрия Орла сообщила об изменениях четырёх автобусных маршрутов. Все они связаны с ремонтными работами на газопроводе на улице Гагарина и в переулке Воскресенском.

Изменения затронут маршруты № 1 «Станция Лужки — улица Часовая», № 22 «Школа № 50 — станция Лужки», № 39 «Микрорайон Ботаника — Госуниверситет УНПК», № 59 «Станция Лужки — микрорайон Зареченский». Теперь, проезжая в сторону улицы 1-й Посадской, они будут следовать по улице Розы Люксембург.

Ремонт должен завершиться 30 сентября.