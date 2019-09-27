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Орел27.09.2019 Пятница 16:59
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Орловские аптеки получили послабление

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27.09.2019

Муниципальные аптеки в Орле освободили от платы за аренду помещений. Горсовет принял такое решение на сессии 26 сентября.

Сейчас в областном центре работают три муниципальные аптеки, которые ежегодно приносят городской казне около 6 миллионов рублей.

Обязанность платить за аренду муниципальной недвижимости для аптек ввели в 2016 году. Для одной из них (№ 53, обладающей более значительными задачами и помещениями) это оказалось непосильной ношей. Организация оказалась на грани банкротства и даже начала судиться с мэрией.

В результате от финансовой «повинности» освободили сразу все аптеки.

Теги:Орловская областьмуниципальные аптекиадминистрация Орла

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