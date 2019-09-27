Орловские аптеки получили послабление
27.09.2019
Муниципальные аптеки в Орле освободили от платы за аренду помещений. Горсовет принял такое решение на сессии 26 сентября.
Сейчас в областном центре работают три муниципальные аптеки, которые ежегодно приносят городской казне около 6 миллионов рублей.
Обязанность платить за аренду муниципальной недвижимости для аптек ввели в 2016 году. Для одной из них (№ 53, обладающей более значительными задачами и помещениями) это оказалось непосильной ношей. Организация оказалась на грани банкротства и даже начала судиться с мэрией.
В результате от финансовой «повинности» освободили сразу все аптеки.
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