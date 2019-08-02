Орловские антимонопольщики наказали рекламную компанию наказали за сомнительный ролик

Видео продолжительностью 10 секунд рекламировало услуги Московского индустриального банка.

Как выяснили в Управлении ФАС по Орловской области, 70% этого времени зрителю демонстрировали наиболее выгодные процентные ставки, прописанные крупным шрифтом. На дополнительные условия предоставления кредита, которые влияли на его полную стоимость, отвели только 3 секунды, при этом они указывались мелким шрифтом.

Всё это в УФАС сочли нарушением федерального закона «О рекламе». Как выяснилось, рекламная компания, создававшая ролик, монтировала его самостоятельно, после чего сразу же передала на телевидение, не согласуя с заказчиком. Поэтому к административной ответственности привлекли не банк, а непосредственно юрлицо — изготовителя ролика.