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  3. Орловские антимонопольщики наказали белгородский «Апрель» на 300 тысяч рублей

Орловские антимонопольщики наказали белгородский «Апрель» на 300 тысяч рублей

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24.07.2019

Такой штраф по требованию Управления ФАС по Орловской области заплатило ООО «Аптека „Апрель Белгород“».

Компания пыталась обжаловать наказание, однако потерпела неудачу.

Причиной стал бренд «Аптечный склад», который ООО использовало в Орле. Антимонопольщики сочли, что такое обозначение предоставляет компании незаконное конкурентное преимущество, так как слово «склад» ассоциируется с оптовой торговлей (и, следовательно, более низкими ценами). Фактически же ООО торговало в розницу.

Теги:ОрёлОрловская область

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