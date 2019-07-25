Орловские антимонопольщики наказали белгородский «Апрель» на 300 тысяч рублей

Такой штраф по требованию Управления ФАС по Орловской области заплатило ООО «Аптека „Апрель Белгород“».

Компания пыталась обжаловать наказание, однако потерпела неудачу.

Причиной стал бренд «Аптечный склад», который ООО использовало в Орле. Антимонопольщики сочли, что такое обозначение предоставляет компании незаконное конкурентное преимущество, так как слово «склад» ассоциируется с оптовой торговлей (и, следовательно, более низкими ценами). Фактически же ООО торговало в розницу.