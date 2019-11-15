Орловские активисты нашли источник синих сбросов в Оку

Фишингмены, первые опубликовавшие фото ярко голубой воды, проверили, как обстоят дела с ручьём. «Мы были приятно удивлены, встретив там людей из администрации, они искали, откуда всё это дело течёт, мы же, в свою очередь, решили провести своё расследование». Ребята нашли трубу, из которой вытекает ручей. «Точно утверждать нельзя, откуда идёт слив, потому как в эту трубу мог врезаться и сливать отходы кто угодно!» Напомним, специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды на лабораторные исследования.