Орловские акробаты завоевали медали на всероссийских соревнованиях
13.05.2019
Соревнования на Кубок заслуженного тренера СССР Владимира Гургенидзе проходили в Московской области в городе Одинцово. В них приняли участие около 250 спортсменов из 25 регионов России. Об этом сообщает «Орловское информбюро».
Орловскую область на турнире представляли воспитанники спортшколы № 3 и школы «Русичи». Кирилл Макаров и Александра Буянова привезли домой золотые медали, Александр Сарыгин и Арина Ивасенко — серебряные.
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