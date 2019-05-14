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Орловские акробаты завоевали медали на всероссийских соревнованиях

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13.05.2019

Соревнования на Кубок заслуженного тренера СССР Владимира Гургенидзе проходили в Московской области в городе Одинцово. В них приняли участие около 250 спортсменов из 25 регионов России. Об этом сообщает «Орловское информбюро».

Орловскую область на турнире представляли воспитанники спортшколы № 3 и школы «Русичи». Кирилл Макаров и Александра Буянова привезли домой золотые медали, Александр Сарыгин и Арина Ивасенко — серебряные.

Теги:ОрёлОрловская область

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