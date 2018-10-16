Орловские акробаты завоевали медали на Кубке Петра Первого в Санкт-Петербурге

В активе наших спортсменов бронзовая и серебряная награды. Об этом сообщает «Орелспорт».

В состязаниях участвовали около трёх сотен человек со всей России.

В категории «КМС в возрасте от десяти до восемнадцати лет» «бронзу» выиграли Александра Буянова и Кирилл Макаров.

В категории «Женские групповые упражнения — спортсменки от четырнадцати лет» серебряную медаль завоевали сёстры Татьяна и Ирина Крючковы и Мария Филичкина.