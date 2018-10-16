Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел16.10.2018 Вторник 17:27
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловские акробаты завоевали медали на Кубке Петра Первого в Санкт-Петербурге

Орловские акробаты завоевали медали на Кубке Петра Первого в Санкт-Петербурге

Версия для печати

16.10.2018

В активе наших спортсменов бронзовая и серебряная награды. Об этом сообщает «Орелспорт».

В состязаниях участвовали около трёх сотен человек со всей России.

В категории «КМС в возрасте от десяти до восемнадцати лет» «бронзу» выиграли Александра Буянова и Кирилл Макаров.

В категории «Женские групповые упражнения — спортсменки от четырнадцати лет» серебряную медаль завоевали сёстры Татьяна и Ирина Крючковы и Мария Филичкина.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/49902

Добавил новость: 

Другие новости раздела

16.10.2018

В этом году в Орле пройдут юбилейные Денисьевские чтения

16.10.2018

Один из пострадавших в ДТП с троллейбусом выписался из больницы

16.10.2018

Некоторые многоквартирные дома в Орле до сих пор испытывают проблемы с теплоснабжением

16.10.2018

Чемпионат Европы по карате стартует в Орле 18-го октября

16.10.2018

Предварительную регистрацию на конкурс "Лидеры России" прошли больше шестидесяти пяти тысяч человек

$ USD65.5305(-0.22)17.10
€ EUR75.9236(-0.13)17.10

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online