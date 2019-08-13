Орловские аграрии стали «миллионерами»
13.08.2019
В ходе уборочной кампании в области собрано около двух миллионов тонн зерна. Об этом сообщил глава Департамента сельского хозяйства области Сергей Борзенков.
Средняя урожайность составляет 42 с половиной центнера с одного гектара.
По общему намолоту лидируют Ливенский, Покровский и Колпнянский районы. В целом зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 461 тысяч 800 гектаров (55,9% от плана)
Также в Орловской области приступили к уборке сахарной свеклы.
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