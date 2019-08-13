Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел13.08.2019 Вторник 18:03
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловские аграрии стали «миллионерами»

Орловские аграрии стали «миллионерами»

Версия для печати

13.08.2019

В ходе уборочной кампании в области собрано около двух миллионов тонн зерна. Об этом сообщил глава Департамента сельского хозяйства области Сергей Борзенков.

Средняя урожайность составляет 42 с половиной центнера с одного гектара.

По общему намолоту лидируют Ливенский, Покровский и Колпнянский районы. В целом зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 461 тысяч 800 гектаров (55,9% от плана)

Также в Орловской области приступили к уборке сахарной свеклы.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/56602

Добавил новость: 

Другие новости раздела

13.08.2019

Орловчанин напал на полицейского с ножом

13.08.2019

С сегодняшнего дня в России ужесточаются правила использования электронной подписи при сделках с недвижимостью

13.08.2019

«Поцелуй» «Ларгус» и «Ланос» привёл к травмам

13.08.2019

Орловским школам дадут миллионы «на музыку»

13.08.2019

Газораспределительная станция «Орёл-1» увеличит пропускную способность в три раза

$ USD65.6017(+0.17)14.08
€ EUR73.4149(+0.29)14.08

Наш опрос

Ваше отношение к религии?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online