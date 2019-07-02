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Орловская УК лишилась мебели из-за миллионных долгов за электричество

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02.07.2019

ООО «ЖЭУ № 29» Орла задолжало «Орловскому энергосбыту» 1,8 миллиона рублей. Такая сумма накопилась за примерно два года.

В итоге судебные приставы совместно с представителями «Энергосбыта» изъяли у компании оргтехнику и кондиционер, а также мебель.

В 2015 году директор УК был признан виновным в том, что не перечислял «Орловскому энергосбыту» средства, собранные с населения за оплату электроэнергии. Его приговорили к двум годам лишения свободы и возмещению нанесённого ущерба. Однако ООО продолжает уклоняться от уплаты долгов за электричество.

Теги:ОрёлОрловская область

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