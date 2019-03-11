Орловская студентка обыграла знатоков из программы «Что? Где Когда?»
11.03.2019
Вопрос от орловчанки Марины Тереховой, студентки одного из вузов Орла, был задан 10 марта во время первой игры «Что? Где? Когда?» в сезоне 2019 года. Выпуск транслировался в прямом эфире федерального «Первого канала».
Игроки (ими на этой «социальной» игре «Что? Где? Когда?» были три семейные пары знатоков) не смогли ответить на вопрос. В итоге орловчанка получила 80 тысяч рублей. В конце игры её вопрос признали лучшим за весь выпуск, и она получила ещё 100 тысяч.
Вопрос звучал следующим образом: «Они похожи на оконные стекла. Они сверкают и сияют, когда светит солнце. Но, когда воцаряется тьма, их истинная красота открывается лишь благодаря свету, идущему изнутри. О ком это сказала психолог Элизабет Кюблер-Росс?» Правильный ответ — «Люди».
Посмотреть видеозапись игры можно на официальных интернет-ресурсах «Первого канала» (вопрос орловчанки звучит на 29 минуте).