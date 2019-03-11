Орловская студентка обыграла знатоков из программы «Что? Где Когда?»

Вопрос от орловчанки Марины Тереховой, студентки одного из вузов Орла, был задан 10 марта во время первой игры «Что? Где? Когда?» в сезоне 2019 года. Выпуск транслировался в прямом эфире федерального «Первого канала».

Игроки (ими на этой «социальной» игре «Что? Где? Когда?» были три семейные пары знатоков) не смогли ответить на вопрос. В итоге орловчанка получила 80 тысяч рублей. В конце игры её вопрос признали лучшим за весь выпуск, и она получила ещё 100 тысяч.

Вопрос звучал следующим образом: «Они похожи на оконные стекла. Они сверкают и сияют, когда светит солнце. Но, когда воцаряется тьма, их истинная красота открывается лишь благодаря свету, идущему изнутри. О ком это сказала психолог Элизабет Кюблер-Росс?» Правильный ответ — «Люди».

Посмотреть видеозапись игры можно на официальных интернет-ресурсах «Первого канала» (вопрос орловчанки звучит на 29 минуте).