Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел01.08.2019 Четверг 13:38
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловская статистика о преступлениях оказалась не вполне достоверной

Орловская статистика о преступлениях оказалась не вполне достоверной

Версия для печати

01.08.2019

Прокуратура Орловской области в первой половине текущего года выявила недостоверную или неполную информацию о примерно 1800 преступлениях и добилась её исправления. Всего в сфере уголовно-правовой статистики «надзорное ведомство» выявило около 3400 нарушений.

В связи с этим прокурорами внесено 264 акта реагирования. К дисциплинарной ответственности привлечены 286 должностных лиц (в их числе — 59 руководителей правоохранительных органов различного уровня).

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/56362

Добавил новость: 

Другие новости раздела

01.08.2019

В Орле могут благоустроить ещё один крупный объект

01.08.2019

В Орле сменился «главный по трамваям и троллейбусам»

01.08.2019

Орловская собака Жаклин стала призёром всероссийских соревнований

01.08.2019

Орловчанин скончался после драки

5
01.08.2019

Прокуратура предостерегла ТПП Орла

3
$ USD63.834(+0.42)02.08
€ EUR70.4727(-0.26)02.08

Наш опрос

Ваше отношение к религии?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online