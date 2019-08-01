Орловская статистика о преступлениях оказалась не вполне достоверной

Прокуратура Орловской области в первой половине текущего года выявила недостоверную или неполную информацию о примерно 1800 преступлениях и добилась её исправления. Всего в сфере уголовно-правовой статистики «надзорное ведомство» выявило около 3400 нарушений.

В связи с этим прокурорами внесено 264 акта реагирования. К дисциплинарной ответственности привлечены 286 должностных лиц (в их числе — 59 руководителей правоохранительных органов различного уровня).