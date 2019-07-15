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  3. Руководство орловской «Станции скорой медицинской помощи» не заметило «итальянскую забастовку»

Руководство орловской «Станции скорой медицинской помощи» не заметило «итальянскую забастовку»

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15.07.2019

Об этом «Первому областному порталу новостей» сообщила заместитель главного врача БУЗ Орловской области «Станция скорой медицинской помощи» по медицинской части Елена Гомозова.

По её словам, учреждение фунционирует в обычном штатном режиме. Все бригады «Скорой помощи» полностью укомплектованы и оперативно выезжают на вызовы.

Таким образом, так называемая «итальянская забастовка», объявленная отдельными сотрудниками, пока что никак не сказывается на работе учреждения. Ранее сообщалось, что в акции приняли участие двое сотрудников станции.

«Итальянской забастовкой» называется такой способ протеста, когда сотрудники продолжают работу, но при этом чётко придерживаются должностных инструкций.

Теги:ОрёлОрловская областьитальянская забастовказдравоохранениескорая помощь

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