Руководство орловской «Станции скорой медицинской помощи» не заметило «итальянскую забастовку»

Об этом «Первому областному порталу новостей» сообщила заместитель главного врача БУЗ Орловской области «Станция скорой медицинской помощи» по медицинской части Елена Гомозова.

По её словам, учреждение фунционирует в обычном штатном режиме. Все бригады «Скорой помощи» полностью укомплектованы и оперативно выезжают на вызовы.

Таким образом, так называемая «итальянская забастовка», объявленная отдельными сотрудниками, пока что никак не сказывается на работе учреждения. Ранее сообщалось, что в акции приняли участие двое сотрудников станции.

«Итальянской забастовкой» называется такой способ протеста, когда сотрудники продолжают работу, но при этом чётко придерживаются должностных инструкций.