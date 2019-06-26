Орловская «Спецавтобаза» запасает соль

Предприятие начало подготовку к зимнему сезону. Об этом сообщили в мэрии.

В данный момент на МУП создана рабочая группа, которая собирает коммерческие предложения от поставщиков. Особое внимание уделяется закупке соли.

Глава администрации Орла Александр Муромский поручил ответственным лицам активизировать эту работу.

Параллельно «Спецавтобаза» убирает улицы Орла. За сутки на дороги выводят до 24 единиц специальной техники, которая вывозит из города до 100 тонн отходов.