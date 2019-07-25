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Орловская «Спецавтобаза» «ускорится» в День города

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25.07.2019

Глава администрации Орла Александр Муромский поручил муниципальному предприятию перейти на круглосуточный режим работы в праздничные дни. Особый режим работы вводится с 30 июля по 6 августа.

Также Муромский попросил руководство «Спецавтобазы» не затягивать с уборкой площади Ленина и центральных улиц непосредственно в День города. Их будут очищать от мусора сразу же после окончания праздничных мероприятий, ещё в ночное время, а не утром следующего дня (6 августа), как это происходило до сих пор.

Теги:ОрёлОрловская область

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