Орловская «Спецавтобаза» «ускорится» в День города

Глава администрации Орла Александр Муромский поручил муниципальному предприятию перейти на круглосуточный режим работы в праздничные дни. Особый режим работы вводится с 30 июля по 6 августа.

Также Муромский попросил руководство «Спецавтобазы» не затягивать с уборкой площади Ленина и центральных улиц непосредственно в День города. Их будут очищать от мусора сразу же после окончания праздничных мероприятий, ещё в ночное время, а не утром следующего дня (6 августа), как это происходило до сих пор.