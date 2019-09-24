Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел24.09.2019 Вторник 13:59
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловская «Спецавтобаза» «переобувается»

Орловская «Спецавтобаза» «переобувается»

Версия для печати

24.09.2019

МУП готовится к зиме. В ближайшее время на предприятие поступят 11 единиц новой техники. Помимо всего прочего, она облегчит сотрудникам «Спецавтобзазы» процесс зимней уборки тротуаров.

Также на предприятии переоборудуют 19 единиц техники специально под задачи зимнего периода. Эта работа стартует с 1 октября.

Такую информацию озвучили на сегодняшнем оперативном совещании в мэрии Орла.

Теги:Орловская областьСпецавтобазаадминистрация Орла

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/57389

Добавил новость: 

Другие новости раздела

24.09.2019

Один из троллейбусных маршрутов Орла могут отменить

24.09.2019

Орловчане высказались против закрытия малокомплектных школ

24.09.2019

Направлено в суд уголовное дело крупного специалиста «Орёлгосзаказчика»

24.09.2019

Орловская область не стала лидером страны по росту зарплат

24.09.2019

Годовалая пассажирка «Газели» пострадала в ДТП в Орле

$ USD63.9453(+0.1)24.09
€ EUR70.2759(-0.32)24.09

Наш опрос

На Орловщине стартует осенний призыв. Ваше мнение о ситуации со срочной службой в армии?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online