Орловская «Спецавтобаза» «переобувается»

МУП готовится к зиме. В ближайшее время на предприятие поступят 11 единиц новой техники. Помимо всего прочего, она облегчит сотрудникам «Спецавтобзазы» процесс зимней уборки тротуаров.

Также на предприятии переоборудуют 19 единиц техники специально под задачи зимнего периода. Эта работа стартует с 1 октября.

Такую информацию озвучили на сегодняшнем оперативном совещании в мэрии Орла.