Орловская сотрудница полиции умышленно не выполнила требования прокурора

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Как установил мировой суд, начальник отдела по расследованию преступлений Отделения Полиции № 1 города Орла (по Железнодорожному району), вопреки требованиям прокурора, не устранила выявленные нарушения в сфере уголовно-правовой статистики. В установленные сроки в надзорное ведомство и в Информационный центр регионального Управления МВД не были представлены корректирующие карточки с заполненными реквизитами по трём уголовным делам. Это повлекло за собой искажение федеральной формы статистического наблюдения.

Суд оштрафовал полицейскую на 2 тысячи рублей.

Сейчас все нарушения устранены.

Как уточнили в пресс-службе УМВД по Орловской области, сотрудницу, допустившую нарушение, привлекут к дисциплинарной ответственности.