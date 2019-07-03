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  3. Орловская сотрудница полиции умышленно не выполнила требования прокурора

Орловская сотрудница полиции умышленно не выполнила требования прокурора

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03.07.2019

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Как установил мировой суд, начальник отдела по расследованию преступлений Отделения Полиции № 1 города Орла (по Железнодорожному району), вопреки требованиям прокурора, не устранила выявленные нарушения в сфере уголовно-правовой статистики. В установленные сроки в надзорное ведомство и в Информационный центр регионального Управления МВД не были представлены корректирующие карточки с заполненными реквизитами по трём уголовным делам. Это повлекло за собой искажение федеральной формы статистического наблюдения.

Суд оштрафовал полицейскую на 2 тысячи рублей.

Сейчас все нарушения устранены.

Как уточнили в пресс-службе УМВД по Орловской области, сотрудницу, допустившую нарушение, привлекут к дисциплинарной ответственности.

Теги:ОрёлОрловская область

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