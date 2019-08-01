Орловская собака Жаклин стала призёром всероссийских соревнований
01.08.2019
Павел Свиридов (сотрудник Управления ФСИН по Орловской области) и его питомец заняли третье место в упражнении «Обыск местности» на всероссийских соревнованиях по многоборью кинологов. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН.
Турнир проходил в Подмосковье на базе Центральной таможни. В нём участвовали сборные и сотрудники различных силовых ведомств, где применяются служебные собаки.
Также Свиридов стал победителем турнира в рамках группового зачёта в составе сборной ФСИН России.
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