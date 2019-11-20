Орловская школа впервые за 145 лет обзавелась комфортабельным туалетом
20.11.2019
«Отхожее место», обустроенное с учётом всех современных требований, торжественно открыли в Должанском районе в Козьма-Демьяновской средней школе Должанского района. Об этом сообщает газета «Знамя труда».
В материале уточняется, что школа, существующая около 145 лет, впервые обзавелась туалетом такого уровня.
На церемонии открытия присутствовал глава района Борис Макашов.
Строительство объекта обошлось в 909 тысяч 116 рублей.
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