Орловская школа вошла в число ста лучших в России
19.11.2018
Одним из победителей федерального конкурса «100 лучших школ России» стала частная школа «Леонардо» из Орла.
Итоги конкурса озвучили на Общероссийском образовательном форуме «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современного образования в России» в Санкт-Петербурге.
«Леонардо» стала победителем конкурса в номинации «Лучшая школа для одаренных детей — 2018». Руководителя учреждения Маргариту Перовскую наградили почётными знаками «Директор года — 2018» и «100 лучших директоров школ России — 2018».
Короткая ссылка obl1.ru/~/50657
Другие новости раздела
19.11.2018
Заводской районный суд Орла оставил экс-начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД под стражей
$ USD65.9931(-0.62)17.11
€ EUR74.9022(-0.63)17.11
Наш опрос
Главный праздник ноября?