Орловская школа вошла в число ста лучших в России

Одним из победителей федерального конкурса «100 лучших школ России» стала частная школа «Леонардо» из Орла.

Итоги конкурса озвучили на Общероссийском образовательном форуме «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современного образования в России» в Санкт-Петербурге.

«Леонардо» стала победителем конкурса в номинации «Лучшая школа для одаренных детей — 2018». Руководителя учреждения Маргариту Перовскую наградили почётными знаками «Директор года — 2018» и «100 лучших директоров школ России — 2018».